«У меня не было возможности отказаться»: Певцов объяснил, почему «променял» «Ленком» на МХАТ

Актер Дмитрий Певцов, который, как известно многим, всю жизнь служит театру «Ленком», объяснил, почему появился в спектакле «Лавр» по одноименной книге Евгения Водолазкина на сцене МХАТа имени Горького. У некоторых театралов это событие вызвало определенное удивление.

«Я, работая в «Ленкоме», параллельно играл и на Таганке, и в «Современнике», и в различных проектах, поэтому для меня это нормально. Что касается выхода на сцену в спектакле «Лавр», у меня не было возможности отказаться, потому что уверен: это великий роман, а Водолазкин — потрясающий современный писатель». Дмитрий Певцов

Как отметил актер, участвовать в сценической постановке этой книги он посчитал для себя обязательным. При этом это вовсе не значит, что его больше нельзя будет увидеть на сцене любимого «Ленкома», которому он по-прежнему беззаветно предан.

Напомним, что книга «Лавр» вошла в топ-10 лучших произведений о Боге по версии газеты Guardian. Режиссером постановке во МХАТе имени Горького выступил художественный руководитель культурного учреждения Эдуард Бояков, сообщает «АиФ».

Смотрите также: