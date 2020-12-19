Мама на стиле: Подольская к приходу гостей нарядилась в асимметричную юбку плиссе

После пополнения в семье звезда редко выходит в свет, но тоскует по красивым вещам.

38-летняя Наталья Подольская уже второй месяц живет в новом режиме, привыкая быть мамой двоих детей. Звезда подарила мужу, 52-летнему Владимиру Преснякову, еще одного сына Ванечку, которого уже успели покрестить.

Певица проводит все свое время в четырех стенах, как того требуют материнские обязанности. И признается, что очень соскучилась по красивым нарядам. А принаряжаться ей остается либо на кухню, чтобы приготовить ужин, либо к встрече гостей.

Накануне к Подольской и Преснякову наведалась в гости ее сестра-двойняшка Юлианна. И Наталья решила по такому поводу облачиться в юбку-плиссе оригинального кроя – удлиненную сзади и укороченную спереди.

Кстати, не так давно Наталья Подольская все-таки смогла отвести душу, выйдя в свет с индийском сари. Девушка побывала на костюмированной вечеринке по случаю дня рождения Светланы Бондарчук.

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