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«У меня просто хорошая кожа»: помолодевшая 71-летняя Пугачева объяснила свою новую внешность

Примадонна недавно была замечена на публике.

«У меня просто хорошая кожа»: помолодевшая 71-летняя Пугачева объяснила свою новую внешность
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

71-летняя Алла Пугачева несколько лет назад завершила музыкальную карьеру и редко бывает на светских мероприятиях, особенно в этом коронавирусном году. Звезда всю самоизоляцию провела в семейном замке в деревне Грязь, и ее муж Максим Галкин как-то признавался, что даже на улицу не выпускал любимую, опасаясь за ее здоровье.

Однако в начале декабря Алла Пугачева была замечена в компании экс-солистки группы «Пропаганда» Виктории Ворониной. Звезды сделали совместное селфи, и пользователи не поверили своим глазам – Примадонна стала значительно моложе.

Телеканал НТВ посвятил новой внешности Пугачевой программу «Ты не поверишь!». Авторы раскрыли секрет молодости легенды эстрады.

«У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья — пластические хирурги», — объяснила Примадонна.

К слову, не остались незамеченными и серебряные украшения дивы, которые она регулярно выгуливает по поводу и без. Им тоже журналисты уделили особое внимание.

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