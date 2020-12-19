«Присланный вами адвокат Астахов повел себя странно»: вдова Баталова обратилась к Михалкову

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко написала открытое письмо режиссеру Никите Михалкову, в котором подвергла критике адвоката Павла Астахова, от услуг которого она приняла решение отказаться.

«Присланный вами адвокат Астахов повел себя несколько странно. Ведь он подключился к уголовному делу уже после его возбуждения, и обещал быстрое и успешное разрешение в нашу пользу. Однако вся его деятельность свелась к комментариям в СМИ. В результате — пострадала моя репутация».

Гитана Леонтенко

Как отметила Леонтенко, ей неприятно, что все СМИ пишут, якобы она осталась без копейки. При этом она заметила, что всего лишь хочет вернуть то, что у нее похитили актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин. Чужого имущества ей не надо.

По словам Леонтенко, она пришла в шок, когда Астахов организовал ей очную ставку с обвиняемыми. Ей на протяжении четырех часов пришлось слушать ложь и клевету в свой адрес. Леонтенко в тот момент было тяжело и физически, и морально.

Ранее Никита Михалков заявил, что больше не собирается помогать вдове Баталова. Именно он прислал ей в помощь адвоката Павла Астахова, который Леонтенко вдруг стал не нужен.

Напомним, что Дрожжина и Цивин обвиняются в крупном мошенничестве в отношении семьи Баталова. По версии следствия, они похитили у вдовы актера крупную сумму денег и переписали на себя ее недвижимость, сообщает «МК».

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