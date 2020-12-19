«ТНТ стал официально любимым каналом»: Кучера позлорадствовал после новостей о закрытии «Дома-2»

Шоу, которое выходило с 2004 года, в ближайшее время прекратит свое существование.

Телеведущий и актер Оскар Кучера в Instagram позлорадствовал, что легендарный проект «Дом-2» в самое ближайшее время прекратит свое существование.

«Не знаю, как ты будешь жить, страна, но теперь в России ТНТ официально стал моим любимым каналом». Оскар Кучера

«Оскар, еще бы экстрасенсов убрали и тогда бы мы канал вообще не переключали», «Ура, наконец-то этот дурдом закончится», «Вообще-то проект пользовался бешеной популярностью. У его организаторов есть чему поучиться», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что шоу «Дом-2» выходило на экранах на российском телевидении с 2004 года. В первые годы скандальная телестройка пользовалась огромной любовью зрителей. Правда, со временем раздавалось все больше голосов, что шоу надо закрыть, так как это рассадник бездельников. Впрочем, «Дом-2» в любом случае стал явлением на российском телевидении.

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