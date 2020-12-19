«Действительно великий проект»: Саша Черно назвала момент, когда «Дом-2» начал разваливаться

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Саша Черно в Instagram назвала момент, когда шоу начало разваливаться и терять популярность. Это, как она считает, случилось в 2017 году, когда проект покинул генеральный продюсер Алексей Михайловский.

«При нем все было иначе, они с генеральным директором Расторгуевым были прекрасной командой. Уже не суть. Спасибо «Дому-2» за все. Он в моем сердце точно останется навсегда. «Дом-2» действительно великий проект! Покажите мне хоть одно реалити, которое реально шло почти 17 лет». Саша Черно

Как отметила Саша Черно, «политика ведения шоу в последний год была крайне странная». Все участники ходили и оборачивались, боясь, что их подставят.

Напомним, что канал ТНТ объявил о закрытии шоу «Дом-2». Проект шел по телевидению с 2004 года. У скандальной телестройки было огромное количество зрителей. Правда, в последние годы рейтинги стали падать, что и стало одной из причин закрытия.

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