Александр Васильев и Моргенштерн сдали ДНК-тест в эфире «Давай поженимся!»

Рэпер Моргенштерн и историк моды Александр Васильев сдали ДНК-тест в эфире программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Об этом рассказала одна из участниц передачи, которая присутствовала на записи программы. В эфире на всю страну шоу выйдет только 24 декабря.

Интересно, что на схожесть Моргенштерна и Александра Васильева указала и ведущая программы актриса Лариса Гузеева.

«Посмотрите, ну так не бывает… Как две капли воды похожи. Нет, вот смотрите, даже форма ушей, овал лица, вот такая лепка лица, черепа, размер лба, расположение бровей».

Лариса Гузеева

Как добавила Гузеева, рэперу стоит повнимательнее присмотреться к личности Васильева. Он богатый человек, у которого нет наследников и жены, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что рэпера Моргенштерна воспитывала мама. Отец звезды спился, когда Алишер был совсем маленьким. Как отмечал ранее рэпер, его родитель оказался неудачливым бизнесменом.

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