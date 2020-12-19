Демис Карибидис и Тимур Батрутдинов в эфире «Камеди Клаб» высмеяли маму Моргенштерна

Юмористы Демис Карибидис и Тимур Батрутдинов в своей сценке, где пациент пришел на прием к доктору, на «Камеди Клаб» на канале ТНТ высмеяли мать рэпера Моргенштерна.

«Какие у тебя проблемы. Давай, рассказывай», — спросил Карибидис, который предстал в роли врача. «Да я же сказал, что у меня нет никаких проблем», — заметил на это Батрутдинов.

«Ты где живешь?» — продолжил допрос Карибидис. «В Мытищах», — отреагировал Батрутдинов. «Ты в 2020 живешь в Мытищах. Вокруг пандемия. Непонятно будет ли февраль. А у тебя все нормально. Ты кто? Ты мать Моргенштерна что ли? Все нормально у него», – продолжил задавать вопросы Карибидис под смех в зале.

Ранее рэпер во время интервью блогеру Юрию Дудю заявил, что «Камеди Клаб» стал уже не смешным. Позже резидент «Камеди» Гарик Харламов обвинил музыканта в лицемерии. Еще два года назад он был на шоу и смеялся над шутками.

Отметим, что мать Моргенштерна зовут Марина. Она воспитывала сына, по сути, одна. Певец признавался, что потрепал немало нервов родительнице. Он не раз убегал из дома и регулярно ссорился со своим отчимом.

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