Простая роскошь: рэпер Элджей показал наряженную елочку

Музыкант и его жена Настя Ивлеева уже украсили дом к Новому году.

Считанные дни остаются до главной зимней ночи, и многие звезды уже похвастались своими новогодними елочками. У Леры Кудрявцевой лесная красавица оказалась самой «сладкой» — ее украсили леденцы, тортики и пирожные, к большой радости маленькой дочки теледивы, двухлетней Маши.

У Филиппа Киркорова и Анастасии Волочковой символы Нового года, пожалуй, самые высокие – по четыре метра, и, конечно, украшенные по всем правилам роскоши.

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Не менее изящной получилась елка у рэпера Элджея и его жены Насти Ивлеевой. Музыкант снял наряженную в оттенки красного хвойную красавицу, под которой уже ждут своего часа подарки — новогодняя атмосфера создана.

А Максим Галкин и Алла Пугачева создали праздничное настроение не только в интерьерах своего замка, но и за его стенами. Любимый сад шоумена и Примадонны осветили многочисленные гирлянды, а центральным украшением стала нарядная елочка.

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