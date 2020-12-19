«А тебе не нужен молодой человек?»: Гарик Харламов сделал предложение Юлии Зиверт

В эфире «Камеди Клаб» юморист выяснил, сколько денег за год заработала певица.

Шоумен Гарик Харламов в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ сделал предложение певице Юлии Зиверт. Выяснилось, что, по данным журнала «Форбс», исполнительница заработала за 2019 год более трех миллионов долларов.

«А тебе не нужен молодой человек? Просто каждому по факту рядом нужен человек».

Гарик Харламов

В ответ на это Зиверт заявила, что по данным «Форбс» ей и молодой человек сейчас не нужен.

«В таком случае одиноким лучше всех», — заметила она. «Это надо Дзюбе сказать», — сказал в ответ Харламов.

По словам Юлии Зиверт, она тратит деньги на вещи и делает все возможное, чтобы ее семья была счастлива.

«Я живу с мамой, сестрой и собакой», — сказала она. «А как устроиться к вам собакой?» — спросил второй ведущий «Камеди Клаб» Павел Воля. «Если что, я бульдог», — заметил Харламов.

Напомним, что Гарик Харламов расстался несколько месяцев назад с актрисой Кристиной Асмус. Ему за последнее время приписывали множество романов, но пока он, судя по всему, одинок.

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