«Это было «редиска»: Шнуров на шоу «Голос» отвесил комплимент команде Басты

Музыкант Сергей Шнуров вместе с Полиной Гагариной, Валерием Сюткиным и Василием Вакуленко является наставником на шоу «Голос», девятый сезон которого уже близится к финалу.

Накануне состоялось четвертьфинальное выступление участников, на котором эпатажный экс-лидер группировки «Ленинград» признался, что его «критическая сторона» куда-то ушла, и плохого ничего он не может сказать.

И даже заклятому коллеге по цеху, рэперу Басте, Шнуров не отсыпал критики, как это обычно бывало. На этот раз он даже сделал комплимент команде оппонента.

«Не могу я ничего сказать плохого, может быть к вашей радости, а может быть, и к вашей грусти. Хочется сказать Василию Михайловичу, — обратился Шнуров к Басте, — это было, как меня вчера научил Владимир Владимирович Путин заменять матерные слова словом редиска, это было «редиска»!».

Ранее в этом же выпуске Шнуров выразил «респект» другому коллеге, Валерию Сюткину, за то, что его подопечный смог затронуть его душу так, что она у него екнула.

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