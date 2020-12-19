«Высоко над Москвой!»: Королева вышла в свет в мерцающем платье и с сумочкой-тубусом

Певица повеселилась с подругами в одном из заведений столицы.

Недавно певица Наташа Королева вернулась из необычного путешествия. 47-летняя эстрадная дива приняла участие в проекте «Выживалити», где провела в местном диком племени несколько недель и многое научилась делать впервые. Такая авантюра для звезды стала некой перезагрузкой, и сама артистка призналась, что по-новому взглянула на свою жизнь.

По возвращении в Москву Королева решила встретиться с подругами. Она вышла в свет в маленьком черном платье с крупными стразами и лодочках на шпильке, дополнив образ яркой сумочкой-тубусом. Певица позволила себе хорошо отдохнуть и потанцевать.

«Мы залетели в высокое гнездо, прямо высоко над Москвой!», — рассказала Королева поклонникам в Instagram.

Кстати, недавно Наташа Королева сменила имидж. Звезда, которую привыкли видеть брюнеткой, вплела белокурые афрокосы, которые, по мнению многих поклонников Королевой, ей невероятно к лицу.

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