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Танцы на льду: Климова показала, как малышка Белла осваивает фигурное катание

Пятилетняя дочка от Месхи впервые пришла на каток.

Танцы на льду: Климова показала, как малышка Белла осваивает фигурное катание
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

42-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова – мама четверых детей. Самой младшей из них, дочурке Белле от брака с Гелой Месхи, осенью исполнилось пять лет. Вместе с малышкой актриса уже нарядила новогоднюю елочку, Белла с удовольствием развешивала сверкающие шары на пушистые ветки.

А накануне пятилетняя наследница впервые отправилась на каток. Екатерина Климова запечатлела на память первые шаги дочки в розовых коньках. Малышка отважно прошагала по льду, пытаясь скользить, и держалась очень уверенно.

Кстати, со льдом своего наследника познакомила и Елена Ильиных, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Спортсменка вывела десятимесячного сына Мра на каток, но он остался не в восторге от этой «встречи».

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