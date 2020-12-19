«Я не настолько безнадежен»: Шнуров признался, что в четвертьфинале «Голоса» у него екнула душа

На Первом канале состоялся четвертьфинал проекта «Голос». Теперь на судьбу участников – подопечных Басты, Валерия Сюткина, Полины Гагариной и Сергея Шнурова – напрямую могут влиять и телезрители, голосуя за понравившегося вокалиста.

Как могут влиять сами конкурсанты на членов жюри, зрители убедились после выступления команды Сюткина. Оказалось, что таланты способны на настоящее чудо – взяв слово, Сергей Шнуров признался, что он впечатлен:

«То ли выпавший снежок, то ли приближающийся Новый год растопил мое сердце, и мне настолько сегодня все понравилось!», — признался Шнуров. И похвалил каждого из выступивших подопечных Сюткина.

«У меня екнуло в том месте, где должна находиться душа», — разоткровенничался даже музыкант. «Я прям почувствовал, что я не настолько безнадежен, как казался вам всем в течение этого года».

Именно выступление Олега Аккуратова, подопечного Сюткина, растрогало эпатажного шоумена. И он даже выразил «респект до земли» коллеге, поклонившись.

К слову, до настоящего момента Сергей Шнуров отличался колкими заявлениями в адрес коллег-наставников, иногда обостряя противостояние даже за пределами проекта. Например, противостояние Басты и экс-лидера группировки «Ленинград» в Сети не обсудил только ленивый.

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