«Сказочка!»: Подольская и Пресняков украсили особняк снаружи множеством гирлянд

Певица и музыкант создали праздник не только в доме, но и во дворе.

Многие звезды уже успели нарядить елочку к Новому году, который вот-вот появится на пороге каждого дома. Кроме того, некоторые селебрити поспешили создать атмосферу праздника и во дворе. Например, Максим Галкин и Алла Пугачева установили праздничное освещение замка, а также нарядили елку во дворе.

Оформили праздничную иллюминацию своего особняка и Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым. Как со стороны выглядит утопающий в огоньках дом, показала сестра певицы Юлиана. Девушка навестила родных и сняла на видео сказку, окружающую семейное гнездышко Подольской и Преснякова.

«Как красиво! Сказочка!», — не смогла сдержать восторга сестра Подольской.

Сияние множества огоньков осветило всю приусадебную территорию. Кроме того, звезды нарядили гирляндами и елочки, которые растут во дворе.

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