«Наша елка главная»: Галкин показал, как преобразился сад вокруг замка к Новому году

«Прям Новый год», — порадовался Максим Галкин, продвигаясь по территории своего замка и снимая на камеру свою приусадебную территорию. Семья шоумена и Аллы Пугачевой позаботилась о том, чтобы праздник пришел не только в интерьеры дома, но и в любимый сад. Освещенный фасад роскошного замка Галкина, действительно, выглядит волшебно в ночное время, напоминая о приближении главной ночи года.

«А вон там наша елка главная», — продолжая ночную видеоэкскурсию, рассказал телеведущий.

Елку шоумен и Примадонна нарядили во дворе около амфитеатра. Пушистую высокую красавицу они украсили голубыми гирляндами, и ее сияние видно издалека.

«В лесу родилась елочка. Вот у нас такая родилась елочка, стоит сверкает. Красота!», — полюбовался Галкин.

больше по теме И подарки под елочкой: Шейк показала наряженную к Новому году лесную красавицу Супермодель создала атмосферу праздника у себя дома.

К слову, нарядили елочки уже многие звездные семьи. Например, Татьяна Навка с дочкой Надей оформили символ Нового года в золотые оттенки.

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