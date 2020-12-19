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«Наша елка главная»: Галкин показал, как преобразился сад вокруг замка к Новому году

Муж Аллы Пугачевой снял на видео праздничное освещение особняка и наряженную лесную красавицу.

«Наша елка главная»: Галкин показал, как преобразился сад вокруг замка к Новому году
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

«Прям Новый год», — порадовался Максим Галкин, продвигаясь по территории своего замка и снимая на камеру свою приусадебную территорию. Семья шоумена и Аллы Пугачевой позаботилась о том, чтобы праздник пришел не только в интерьеры дома, но и в любимый сад. Освещенный фасад роскошного замка Галкина, действительно, выглядит волшебно в ночное время, напоминая о приближении главной ночи года.

«А вон там наша елка главная», — продолжая ночную видеоэкскурсию, рассказал телеведущий.

Елку шоумен и Примадонна нарядили во дворе около амфитеатра. Пушистую высокую красавицу они украсили голубыми гирляндами, и ее сияние видно издалека.

«В лесу родилась елочка. Вот у нас такая родилась елочка, стоит сверкает. Красота!», — полюбовался Галкин.

К слову, нарядили елочки уже многие звездные семьи. Например, Татьяна Навка с дочкой Надей оформили символ Нового года в золотые оттенки.

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