«Ждем, когда наладится наша жизнь»: Алиса Мон рассказала, чем займется после проекта «Суперстар»

Певица намекнула на то, что у нее есть влиятельные доброжелатели.

Звезда 90-х Алиса Мон вернулась на сцену. Вокалистка принимает участие в шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение» и всякий раз вызывает восхищение и у публики, и у жюри своими фееричными номерами.

Алиса Мон демонстрирует, что она не утратила своего вокального дарования и готова по-прежнему радовать и волновать поклонников. А они уже волнуются по поводу того, что будет, когда завершится проект.

Неужели они больше не увидят свою любимицу на сцене. Алиса Мон не стала раскрывать всех карт. На своей страничке в Instagram она лишь намекнула, что готовит для фанатов некий «музыкальный сюрприз».

«Все мы ждем, когда наладится наша жизнь!» — написала Алиса Мон.

Она считает, что строить планы на выступления сейчас рановато, ведь в условиях пандемии с концертной деятельностью лучше не торопиться. Но звезда пообещала, что больше не пропадет из поля зрения поклонников.