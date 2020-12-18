Квартира, украшения и «Ягода-малина»: вдовец Легкоступовой претендует на ее наследство

В начале лета этого года Валентина Легкоступова и яхтсмен Юрий Фирсов стали мужем и женой. Брак просуществовал чуть больше месяца. Артистка получила травму в собственной квартире, попала в больницу, где и скончалась 14 августа, не приходя в сознание. А ведь планы у молодоженов были грандиозные.

Уже осенью они собирались вместе отправиться в регату, а еще яхтсмен хотел устроить Валентине тур по городам, возобновить ее концертную деятельность. О песнях Фирсов вспомнил и тогда, когда заявил свое право о наследстве. Родственникам Легкоступовой он объявил, что будет претендовать на квартиру, драгоценности и музыкальные композиции, «Ягоду-малину» в том числе. По словам адвоката Сергея Жорина, Юрий Фирсов является наследником первой линии и имеет на это полное право.

«Фирсов хочет получить авторские права на произведения Валентины Валерьевны, собирается исполнять «Ягоду-малину» и всерьез говорит о том, что начинает концертную деятельность. Это было бы, конечно, смешно, если бы не было так грустно», — цитирует Жорина «СтарХит».

По словам правозащитника, дочь Легкоступовой – Анетту Бриль эта новость откровенно расстроила. Она считает, что мужчина уже не скрывает своих задач. Напомним, ранее родственники артистки отмечали, что яхтсмен может быть причастен к гибели певицы из корыстных побуждений.

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