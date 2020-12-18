«Моя Тамара»: Подольская поделилась снимком с мужем в индийском наряде

Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе уже много 15 лет, а в официальном браке – десять. Пара воспитывает двоих детей – старшему Артемию пять лет, а младшему Ване всего два месяца. Накануне супруги отправились на день рождения к Светлане Бондарчук. Звездная блондинка отметила свое 52-летие в индийском стиле, поэтому все гости выбрали соответствующие наряды. В своем Instagram Наталья поделилась снимком с вечеринки, на котором позировала рядом с мужем.

«А это моя Тамара. Ходим парой уже 16-й год. Сама в шоке от такой цифры… а Вы? Как-будто позавчера встретились», — написала Подольская.

Фанаты артистки написали в комментариях самые теплые и добрые пожелания.

«Будьте счастливы, все только начинается! Красивая и классная пара! Любви и терпения!», — писали пользователи Сети.

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