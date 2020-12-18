«Снова конец декабря»: Екатерина Волкова с обнаженными плечами позировала у новогодней елки

В преддверии Нового года актриса Екатерина Волкова решила порассуждать в своем Instagram о самой главной составляющей праздника – подарках. Публикацию она сопроводила снимком, на котором позировала в платье с обнаженными плечами.

«Каждый год в конце декабря даю себе торжественную клятву в следующем году заранее купить всем подарки. Но проходит год, снова конец декабря, а подарков нет. И начинается этот чудесный изматывающий марафон по торговым центрам и магазинам-онлайн», — написала Волкова.

Недавно исполнительница роли Веры в сериале «Воронины» разместила на личной странице свое архивное фото. Выяснилось, что раньше Екатерина красилась в блонд. Артистка призналась, что давно не отдает предпочтение светлым тонам для покраски волос.

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