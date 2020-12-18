«Семейный аттитюд»: Кристина Асмус поделилась редким фото с подросшей дочерью

Актриса Кристина Асмус после развода с мужем Гариком Харламовым живет вдвоем с дочкой Анастасией. Девочке 5 января исполнится семь лет. Звездные родители уделяют много времени развитию ребенка. Девочка занимается йогой, танцами, вокалом, учит иностранные языки.

У почти семилетней Анастасии Харламовой прекрасная растяжка. Кристина Асмус продемонстрировала талант дочери, показав на фото, как та великолепно делает вертикальный шпагат.

В кадре актриса держит дочь на руках, та словно парит в воздухе, да еще и делает шпагат. Снимок получился потрясающим, что и отметили поклонники звезды.

«На этой фотке кажется, как будто ваша дочь сильно выросла», «Восхищаюсь! Кристина, у вас потрясающая доченька. Дай бог ей крепкого здоровья, а остальное дадут прекрасные родители», «Ноги перепутались», «Будущий мастер спорта наготове», — высказываются в Сети.

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