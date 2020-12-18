«Лопающиеся по шву от пафоса»: Рустам Солнцев нелестно отозвался о ведущих «Дома-2»

Еще один бывший участник «Дома-2», обязанный проекту своей популярностью Рустам Солнцев высказался о закрытии телестройки.

Делая пост на эту тему в Instagram, он не смог скрыть чувства злорадства. Очевидно, что Рустам держит обиду на проект за то, что в течение четырех лет пребывания на нем был сформирован не тот имидж Солнцева, о котором он мечтал на входе.

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Прошелся Рустам Солнцев и по ведущим проекта, назвав их пафосными людьми с пустыми глазами.

«Что тут скажешь, более четырех лет вкладывая сердце и душу, я и некоторые малочисленные участники получили на выходе бесконечную самопрезентацию ш… и тупых качков. А еще надоевшие, лопающиеся по шву от пафоса, рожи ведущих с пустыми глазами», — написал Рустам Солнцев.

Стоит отметить, что Руслан Калганов (это настоящее имя Солнцева) стал участником реалити-шоу «Дом-2» в 2005 году. Он покидал телестройку, а затем возвращался вновь, в общей сложности пробыв здесь четыре года. Телезрителям Рустам запомнился как один из самых ярких, эпатажных и скандальных участников проекта.

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