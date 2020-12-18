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Ксения Бородина о закрытии «Дома-2»: «Мы не прощаемся»

Телеведущая прокомментировала новость об уходе реалити-шоу из эфира ТНТ.

Ксения Бородина о закрытии «Дома-2»: «Мы не прощаемся»
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

В эту пятницу стало известно о том, что проект «Дом-2» завершает свою многолетнюю историю существования на телевидении. Открывшаяся весной 2004 года телестройка закрывается под занавес 2020 года. Финальное шоу выйдет в эфир 30 декабря.

По поводу закрытия «Дома-2» высказалась его экс-участница, ставшая затем ведущей Ольга Бузова. А несколько минут назад пост, посвященный этому событию, в Instagram опубликовала еще одна ведущая проекта Ксения Бородина.

Она отметила, что телестройку многие критиковали и даже проклинали, но очевидно, что людей, равнодушных к ней, не было. Ксения Бородина поблагодарила поклонников проекта за преданность и в финале поста дала им надежду на то, что «Дом-2» еще может вернуться в эфир, возможно, в несколько ином формате.

«Расставаться всегда грустно! Но мы не прощаемся — это не наш метод! Мы всегда говорим до свидания, до новых встреч! И… мы счастливы!» — написала Ксения Бородина.

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