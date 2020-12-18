«Учится плавать и нырять»: Регина Тодоренко увезла сына на Бали

Телеведущая Регина Тодоренко устроила себе летние каникулы посреди зимы. Накануне знаменитость вместе с маленьким сыном улетела отдыхать на Бали. Отец звездного семейства Влад Топалов компанию жене и наследнику Майклу пока не составил. Вероятно, он присоединится к Регине и сыну чуть позже.

Пока же молодая мама поселилась на роскошной вилле с бассейном вдвоем с малышом.

Регина Тодоренко решила проводить каникулы с пользой для Майкла. Она сразу же наняла для малыша тренера по плаванию. Звезда показала в Stories микроблога один из уроков.

«У меня сейчас час лучшего фильма. Пришел наш тренер Антон. Да, тебе нравится наш тренер Антон? Ты любишь плавать, как дельфин?» — посюсюкала с сыном Регина Тодоренко, записывая урок на камеру телефона.

Маленький Майкл с удовольствием возится в воде. Не так давно мальчик ломал руку.

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Но очевидно, что все неприятности уже позади. Врачи сняли Майклу гипс и разрешили заниматься плаванием.

«Он учится плавать и нырять. Месяц тренировок, конечно же, даст хорошие результаты», — уверена Регина Тодоренко.

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