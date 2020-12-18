«Новогодние съемки в разгаре»: Николаев вывел на сцену пятилетнюю дочку Веронику

Более десяти лет Игорь Николаев счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Пара воспитывает дочь Веронику, которой в октябре исполнилось пять лет. Малышка уже поет песни, играет на фортепиано и даже выходит на сцену со звездными родителями. В своем Instagram музыкант поделился кадрами с записи новогодних концертов, где поет в окружении своих любимых дам. Вероника нарядилась в платье с пышной голубой юбкой.

«Новогодние съемки в разгаре — Новый год все ближе!» — подписал фото Николаев.

Напомним, что у Игоря Николаева есть еще одна дочь. Юлии в этом году исполнилось 42 года, она занимается медициной и живет в США.

Смотрите также: