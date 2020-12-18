Большая семья: Лиза Галкина в белом платье из шифона позировала рядом с мамой, сестрой и тетей

Несмотря на юный возраст у Лизы Галкиной уже тысячи поклонников в Сети. Так, на одной из ее фан-страниц в Instagram появился снимок, на котором девочка запечатлена в окружении всей звездной семьи. Рядом с ней папа, мама, родной брат Гарри, старшая сестра Кристина Орбакайте и ее дочь Клавдия, которая Лизе приходится тетей.

Наследница Максима Галкина как всегда была очаровательна в своем наряде. Девочка нарядилась в белое платье из шифона, белые сандалии, а в руки взяла такого же цвета сумку на длинном ремешке. Подписчики остались в восторге.

«Какое красивое платье! Детки просто загляденье! Классные!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что в этом году Лиза и Гарри стали первоклассниками. Младшие дети Примадонны успевают учиться в школе, изучать иностранные языки, а также петь песни и играть на фортепиано.

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