«Жизнь других» в Занзибаре: почему там может быть очень опасно для туристов
Жанна Бадоева
Звездный гость
«С кусочками говядины»: Дмитрий Колдун показал свою новогоднюю елку
Видео

Большая семья: Лиза Галкина в белом платье из шифона позировала рядом с мамой, сестрой и тетей

На фан-страничке малышки появился архивный снимок звездных наследников.

Большая семья: Лиза Галкина в белом платье из шифона позировала рядом с мамой, сестрой и тетей
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Несмотря на юный возраст у Лизы Галкиной уже тысячи поклонников в Сети. Так, на одной из ее фан-страниц в Instagram появился снимок, на котором девочка запечатлена в окружении всей звездной семьи. Рядом с ней папа, мама, родной брат Гарри, старшая сестра Кристина Орбакайте и ее дочь Клавдия, которая Лизе приходится тетей.

Наследница Максима Галкина как всегда была очаровательна в своем наряде. Девочка нарядилась в белое платье из шифона, белые сандалии, а в руки взяла такого же цвета сумку на длинном ремешке. Подписчики остались в восторге.

«Какое красивое платье! Детки просто загляденье! Классные!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в этом году Лиза и Гарри стали первоклассниками. Младшие дети Примадонны успевают учиться в школе, изучать иностранные языки, а также петь песни и играть на фортепиано.

Смотрите также:

Тэги

Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинГарри и Лиза ГалкиныКристина ОрбакайтеЛиза ГалкинаЛиза Галкина последние новости