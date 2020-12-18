«Будь счастлив»: Татьяна Навка публично обратилась к Илье Авербуху

18 декабря свой день рождения отмечает известный фигурист и продюсер собственного ледового шоу Илья Авербух.

Илье Изяславичу исполнилось 47 лет. В этот день он принимает поздравления от своих коллег по льду. Прославленная фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram целую галерею снимков, на которых запечатлена вместе с Ильей Авербухом. Под фотографиями Татьяна Навка написала обращение к спортсмену с пожеланиями любви, добра и счастья. Она отметила, что Илья Авербух – это сочетание таланта, трудолюбия и чувства прекрасного.

«Будь счастлив, любим, востребован, полон идей и сил на их воплощение!» — пожелала Татьяна Навка имениннику.

К поздравлениям Илье Авербуху присоединилась и прославленный тренер Татьяна Тарасова.

«Илюша, дорогой! Поздравляю! Желаю творчества — долгого, яркого, интересного. Всегда рядом!» — написала в Instagram Татьяна Анатольевна.

Поздравление она сопроводила совместным снимком с Ильей Авербухом, глядя на который становится очевидным, что оба с невероятной теплотой относятся друг к другу.

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