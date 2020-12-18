«Мне лет восемь»: Дмитрий Шепелев показал, как выглядел в раннем детстве

Известный шоумен Дмитрий Шепелев относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые предпочитают не делиться с поклонниками деталями частной жизни.

Но некоторые подробности Шепелев все же считает достойными внимания своей аудитории. Так, в канун празднования Нового года телеведущий решил вспомнить о том, какие традиции, связанные с ним, были в его родительской семье.

В частности, Дмитрий Шепелев рассказал, что его мама и папа всегда наряжали елку 31 декабря, за несколько часов до наступления Нового года. А подарки маленький Дима получал не только первого января, но и в течение нескольких дней после.

«Мне лет 8. Подарки на Новый год не заканчиваются несколько дней. Серьезно. Сначала находишь обязательные, те, что утром первого января. Проходит еще день — и опять подарочек. Еще и еще», — написал Дмитрий Шепелев в Instagram.

Шоумен сопроводи пост раритетным фото, на котором запечатлен маленьким мальчиком – ровесником своего сына Платона, которому в апреле будущего года исполнится восемь лет.



Кстати, Дмитрий поддерживает веру сына в Деда Мороза и несколько дней назад вместе с Платоном написал ему письмо.

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