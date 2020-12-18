По-новогоднему: Галкин в бомбере с мерцающими пайетками появился на съемках

Шоумен Максим Галкин – активный пользователь Instagram. Артист регулярно публикует в своем микроблоге фото и видео из жизни своей семьи. Часто в постах появляются не только двойняшки шоумена, семилетние Гарри и Лиза, но и его супруга, 71-летняя Алла Пугачева, которая свой аккаунт ведет спорадически.

Но в канун Нового года и Максим Галкин стал публиковать контент от случая к случаю. И поспешил объяснить поклонникам, почему:

«Редко появляюсь, потому что все время что-то снимаю», — объяснил муж Примадонны.

К фолловерам Галкин обратился, сидя в студии программы «Сегодня вечером». Он запечатлел себя на селфи, позируя в мерцающем пайетками бомбере. «Съемки, съемки, съемки», — подписал фото шоумен.

Поклонники обрадовались появлению любимца и поспешили дать Галкину обратную связь:

«Красавчик», «Новогодний выпуск «Сегодня вечером»? Что-то интересное затевается», «Как будто помолодел…», «А красивый-то какой!», «Вот хорошая стрижка и укладка! Всегда так делайте, очень идет!» — написали некоторые в комментариях.

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