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«Не могу сказать, что еле свожу концы с концами»: Марина Федункив раскрыла свои заработки в пандемию

Звезда «Реальных пацанов» рассказала, как ограничения отразились на ее финансах.

«Не могу сказать, что еле свожу концы с концами»: Марина Федункив раскрыла свои заработки в пандемию
Марина Федункив. Фото: Борис Кудрявов/«Экспресс-газета»

Эпидемия коронавируса «ударила» по финансовому положению многих звезд российского шоу-бизнеса. Жалобы на сложное материальное положение со стороны знаменитостей в последнее время стали привычным делом.

Актриса Марина Федункив, пожалуй, одна из немногих, кто не стал плакаться, а сумел продолжить зарабатывать деньги даже в сложной экономической ситуации. Пусть и не такие большие, как раньше.

В интервью Teleprogramma.pro звезда рассказала, что даже во время полного локдауна ей удавалось вести дела так, чтобы приумножить свой бюджет.

«Не могу сказать, что еле свожу концы с концами, даже во время локдауна у меня были заказы на рекламу в социальных сетях и специальные проекты съемок через Zoom. Так что я скорее недозаработала, чем потеряла», — отметила Марина Федункив в беседе с Teleprogramma.pro.

А вот вторая волна пандемии ударила по актрисе ощутимее. Все минувшее лето Марина Федункив вкладывала деньги в запись альбома и съемки видеоклипа, надеясь, что будут заказы на новогодние корпоративы. Но эти вложения пока себя не оправдали.

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