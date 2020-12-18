В ожидании Нового года: Малинин запечатлелся с красавицей-дочкой

Недавно двойняшкам Александра Малинина — Устинье и Фролу исполнилось по 20 лет. Девушка пошла по стопам звездного отца и тоже занимается музыкой. Обладательницу сопрано не могли не заметить в Баварской государственной опере. К слову, свою первую песню девушка написала еще в 4 года.

В своем Instagram Малинин поделился снимком с дочкой. Они позировали у новогодней елки. Устинья нарядилась в классическое черное пальто и выбрала сумку Chanel.

«Великолепные! Одно лицо! Папина дочка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Малинина также есть старший сын Никита от первого брака с Инной Курочкиной, а также приемный сын Антон, который родился в первом браке его нынешней жены Эммы Малининой.

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