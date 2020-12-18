С придыханием: Собчак похвасталась новой парой культовых туфель Manolo Blahnik из синего атласа

Светская львица не скрывает своей любви к изящному люксу.

Телеведущая Ксения Собчак вовсю готовится к Новому году. Эпатажная светская львица уже нарядила елочку, которую с удовольствием показала подписчикам в Instagram. Роскошная лесная красавица в особняке теледивы оказалась по-настоящему сказочной: оформленная в оттенки зеленого и цвета инея, ель будто светится изнутри.

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Себе любимой Собчак уже, по-видимому, приготовила подарок. Она похвасталась культовой парой туфель Manolo Blahnik из синего атласа с роскошным декором из серебра и страз на мысках. Модница с придыханием распаковала заветную коробочку и достала роскошную обувь, сняв ее на видео.

К слову, цена на эти туфельки составляет порядка 100 тысяч рублей.

Кстати, среди звезд много модниц, которые коллекционируют туфли. Например, обувной гардероб светской львицы, продюсера Яны Рудковской насчитывает десятки, если не сотни пар люксовых туфелек.

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