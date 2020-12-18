Прокуратура потребовала запретить в России «Тетрадь смерти» и ряд других аниме

А вместе с ними и одну из песен Моргенштерна.

Правоохранительная система России снова ополчилась на японскую анимацию. В Санкт-Петербурге прокуратура подала иск в суд с требованием запретить в стране несколько аниме-сериалов, в том числе и популярную «Тетрадь смерти». Как сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов северной столицы, дела приняты в производство.

К слову, в 2013 году «Тетрадь смерти» уже пытались запретить уральские активисты после случая с гибелью школьницы — среди ее вещей были обнаружены комиксы по этой самой истории.

Напомним, что аниме-сериал повествует о юноше, нашедшем артефакт богов загробного мира — тетрадь, которая убивает любого человека, чье имя будет в нее записано. Главный герой начинает использовать волшебный предмет, чтобы карать преступников, оставаясь незаметным для полиции. Общество достаточно быстро понимает, что массовые смерти уголовников — это не случайности, а дело рук одного хитрого убийцы. Некоторые люди начинают считать его богом, но затем лучший детектив на планете бросается на поиски «карателя» и вычисляет его с помощью дедукции. Многие зрители отмечают, что в этом произведении поднимаются те же темы, что и в «Преступлении и наказании» Достоевского.

Кстати, прокуратура оказалась против не только зарубежных мультсериалов, но и отечественного продукта. В поданных в суд исках как вредоносная значится и одна из песен рэпера Моргенштерна.

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