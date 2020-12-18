«Илюша»: 25-летняя Арзамасова нежно поздравила возлюбленного Авербуха с 47-летием

Чемпион мира по фигурному катанию, продюсер, хореограф Илья Авербух 18 декабря отмечает свой 47-й день рождения. Звезда льда с самого утра принимает поздравления от коллег, партнеров, звезд. Одной из первых имениннику отправила теплое пожелание возлюбленная, 25-летняя Лиза Арзамасова. Звезда сериала «Папины дочки» обратилась к жениху в своем Instagram:

«Есть много больших, важных и значительных слов, которые сразу станут ничтожно мелкими, если я их напишу… «Воздуха! Много-много воздуха!» С Днем Рождения, Илюша…» — нежно написала актриса.

Поклонники присоединились к поздравлениям, а также пожелали личного счастья имениннику с Арзамасовой.

Напомним, что о романе Авербуха и Арзамасовой стало известно в этом году, но их отношения длятся довольно давно. Они живут вместе уже несколько лет, а на том самом пальце девушки сверкает символичное кольцо. Но тайную свадьбу пара отрицает, как и не распространяется о своих планах на будущее.

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