«Вы – идеальная пара»: Ильиных вспомнила слова Полунина, оценившего их дуэт с Топаловым

Как отметила фигуристка, гражданский муж сразу ее «благословил» на участие в «Ледниковом периоде» с музыкантом.

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Елена Ильиных вспомнила, как гражданский муж артист балета Сергей Полунин подбирал ей партнера на шоу «Ледниковый период». Как заметила звезда, многие участники не нравились ему по профессиональным причинам.

«А когда он приехал на просмотр и увидел нас с Владом, сказал: «Вы — идеальная пара. Круто смотритесь. У Влада сильное мужское начало». Как-то он сразу благословил».

Елена Ильиных

Как заметила Ильиных, Полунин поддерживал ее и Топалова на протяжении всего «Ледникового периода». Он старался приезжать на все выступления, несмотря на свою работу и репетиции. Он пропустил всего одну их программу – «Лебединое озеро». После прокатов Полунин давал им профессиональные советы с Топаловым, как допускать меньше ошибок, сообщает портал Hello!.

Напомним, что музыканту Владу Топалову и фигуристке Елене Ильиных не удалось дойти до финала проекта. Они выбыли из шоу на ранних стадиях.

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