Оксана Грищук раскрыла схему денежных «махинаций» Татьяны Тарасовой с контрактами фигуристов

Как отметила двукратная олимпийская чемпионка, она не пошла на поводу у наставницы.

Двукратная олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Оксана Грищук рассказала, как ее бывшая наставница Татьяна Тарасова хотела заключить с ней контракт на невыгодных для спортсменки условиях. По словам звезды, после Олимпиады 1998 года в японском Нагано Тарасова предложила ей, фигуристам Евгению Платону и Илье Кулику подписать с ней контракт на четыре года. Спортсмены тогда собирались выступать в шоу.

«Я отказалась. Почему я должна отдавать процент со всех своих заработков в шоу, если она к ним не имеет никакого отношения? Программы мы себе ставим сами, либо нанимаем хореографа. Но Тарасова-то тут при чем?» Оксана Грищук

Как отметила Оксана Грищук, Татьяна Тарасова – великая актриса. У нее сложно понять, где правда, а где ложь. При этом она заметила, что легендарная наставница очень часто говорит неправду, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Оксана Грищук и Евгений Платон считались одной из самых выдающихся российских пар. Летом 1998 года они прекратили кататься вместе. Позже Грищук выступала под руководством Александра Жулина.

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