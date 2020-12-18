«Я подустала от вранья, но справляемся»: Полина Гагарина рассказала о личной жизни

Как отметила певица, надо, чтобы люди вокруг нее плели меньше интриг.

Певица Полина Гагарина в прямом эфире Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Один из них спросил звезду, чего ей сейчас не хватает в личной жизни.

«Мне, если честно, всего хватает в жизни. Это если говорить о материальных вещах. Не хватает того, чтобы люди были честны с собой. Поменьше врали. Не плели интриги. Были какие они есть, не подстраивались ни под кого. Тогда мир был бы намного прозрачнее, понятнее. Может быть от этого мир бы стал менее интересен, но я так, честно сказать, не думаю. Я подустала от вранья, но справляемся». Полина Гагарина

Также исполнительница рассказала о своем сыне Андрее Кислове. Ему в этом году исполнилось уже 13 лет. «Он уже почти взрослый мужчина, а я маленькая девочка. Ощущаю во всяком случае рядом с ним себя маленькой», — заметила она.

Напомним, что у Полины Гагариной, кроме сына, есть еще трехлетняя дочь Мия от модного фотографа Дмитрия Исхакова. С мужчиной она в этом году рассталась.

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