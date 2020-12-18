Звезда «Серебряных коньков» Софья Присс поделилась уникальными кадрами со съемок фильма

Звезда фильма «Серебряные коньки» Софья Присс в сторис Instagram опубликовала редкие кадры со съемок картины. На фотографиях можно увидеть 25-летнюю актрису во время съемочного процесса. В частности, на одной из фотографий она едет в шикарной карете. Еще на одном кадре она идет по улицам Санкт-Петербурга вместе с другим главным героем ленты Федором Федотовым.

Напомним, что фильм «Серебряные коньки» показывает события, которые происходили в рождественском Петербурге в самом конце 19 века. Картина снята режиссером Михаилом Локшиным. В главных ролях также сыграли актеры Алексей Гуськов и Кирилл Зайцев.

Интересно, что фильм должен был выйти на экраны в феврале 2020 года, но премьера была перенесена, чтобы избежать конкуренции с картиной «Лед 2». В итоге зрители смогли увидеть ленту только в декабре этого года.

Софья Присс родилась в Кургане в семье учителей. Она училась в Российском институте сценических искусств. «Серебряные коньки» ее первая главная роль в кино. Добавим, что о личной жизни актрисы крайне мало информации. В соцсетях она предпочитает рассказывать о творческих победах.

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