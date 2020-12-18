«Мы с Машей не контактируем»: Борис Галкин объяснил, почему не общается со старшей дочерью

Актер Борис Галкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что не общается со своей старшей дочерью Марией. Она родилась от брака с третьей женой сценаристом Еленой Демидовой.

«Машенька не приняла нашу дочь. Она решила вести самостоятельный образ жизни. И мы, к сожалению, сейчас с Машей не контактируем. Она в этом смысле максималист. Это ее характер. Я отдаю должное, что Маша такая».

Борис Галкин

Сейчас артист воспитывает трехлетнюю наследницу, крошку Аню. Ребенка ему подарила новая избранница. А вот со своей старшей дочкой Борис отношения не поддерживает.

Как признался Галкин, у него неспокойно на сердце, что такое происходит в его семье. «Я ее очень люблю и это чувство у меня никогда не было иным. И не сможет никогда поколебаться. Конечно, плохо что мы не контрактуем. Мне тяжело. Жизнь есть жизнь. Я старюсь ее понять. Думаю и вспоминаю ее я часто», — сказал актер.

Напомним, что Борис Галкин нашел свое счастье только в четвертом браке. В 2017 году молодая жена певица Инна Разумихина подарила ему дочь Анну. Тогда ради новых отношений актер ушел из семьи.

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