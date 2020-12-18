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И подарки под елочкой: Шейк показала наряженную к Новому году лесную красавицу

Супермодель создала атмосферу праздника у себя дома.

И подарки под елочкой: Шейк показала наряженную к Новому году лесную красавицу
Ирина Шейк. Фото: Global Look Press

Все ближе главная ночь года, и многие селебрити стремятся уже сейчас создать атмосферу праздника и волшебства у себя дома. Например, Кристина Орбакайте, недавно вернувшаяся к семье в Нью-Йорк из Москвы, первым делом украсила елочку, обеспечив мужу и дочке новогоднее настроение.

Не стала нарушать традиций и другая звезда российского происхождения – супермодель Ирина Шейк. Она также живет за океаном, но чтит традиции и любит праздновать Новый год. Знаменитость нарядила елочку и показала, какой необычной получилась ее хвойная красавица.

Ирина Шейк нарядила елку
Ирина Шейк нарядила елку. Фото: instagram.com/irinashayk/

Кроме того, Шейк уже начала принимать первые подарки. К ней они летят из самых разных уголков планеты, от ведущих мировых брендов. И модель складывает их под елочку.

Ирина Шейк показала новогодние подарки
Ирина Шейк показала новогодние подарки. Фото: instagram.com/irinashayk/

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