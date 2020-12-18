Стильные забавы: Шейк в дутом укороченном пуховике белого цвета слепила снеговика

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк проживает с трехлетней дочкой Леей и матерью Ольгой на Манхэттене. Девушку часто замечают на веселых прогулках с малышкой, а на этот раз топ-модель решила порезвиться сама. Выпавший в Нью-Йорке снег поднял настроение красавице, и Шейк поспешила слепить снеговика.

Ирина вышла на улицу в стильном дутом укороченном пуховике белого цвета. Она постаралась сделать своего снеговика не только большим, но и стильным – под стать себе. Зимний шарообразный человечек вышел у Шейк наряженным в шапочку и украшенным колье с подвеской. Вместо рук, очевидно, у снеговика – волшебные палочки.

«Мило», «Какой стильный снеговик и его автор», «Прекрасная», «Вы так похожи», «Снегурочка!!! с наступающим!», «Он такой же красивый как и вы», «Модный снеговик», — оценили фолловеры снимки в комментариях.

В дом к Ирине тоже заглянул праздник – она приступила к оформлению новогоднего интерьера и украшению елочки.

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