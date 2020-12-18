«Сказал, что люблю другую»: Галкин вспомнил, как ушел от жены к молодой певице Разумихиной

В 2017 году девушка, которая младше актера на 26 лет, подарила Борису дочь Анну.

Актер Борис Галкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей четвертой жене певице Инне Разумихиной, которая младше его на 26 лет. Во время знакомства с ней он был женат на сценаристе Елене Демидовой, но ушел от жены.

«Я был женат и не разрешал себе поначалу этот роман. Я чувствовал ответственность перед предыдущей супругой. Елена начинала в кино как ассистент художника по костюмам. Потом она работала художником по костюмам и художником-постановщиком. Она очень творческий человек. Она рукодельница, прекрасно готовит. В какой-то момент мы с Еленой объяснились. Я сказал, что люблю другую женщину. Но все обязанности я взял на себя. Лена мне сказала: «Иди!». И отпустила». Борис Галкин

По словам Бориса Галкина, они с Инной мечтали об общем ребенке. При этом все получалось у них не сразу. «Я до конца еще не постиг чувства отцовства», — заметил Борис Галкин.

Напомним, что Борис Галкин нашел свое счастье только в четвертом браке. В 2017 году Инна Разумихина подарила ему дочь Анну.

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