Лера Кудрявцева: «Сергей Пенкин рассказал, почему не ладит с Пугачевой»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Гарик Мартиросян закрутил роман с Яной Кошкиной?
Видео

«Ну что, не ожидали?»: Бузова предстала с новой прической

Певица убрала длинные локоны, запечатлевшись с каре.

«Ну что, не ожидали?»: Бузова предстала с новой прической
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова со своим бойфрендом Давой приготовили поклонникам новый сюрприз. Они выпустили совместный трек «Снежинки». После этого самая популярная девушка страны решилась на преображение. На этот раз певица убрала свои длинные локоны и показала фанатам новую прическу – удлиненное каре.

«Ну что, не ожидали меня вновь увидеть в таком образе? Когда впервые я сделала свое фирменное каре? Когда все парикмахеры страны делали такую же потрясающую стрижку и укладку. Когда?» — спросила Бузова у фанатов.

Ранее стало известно, что Бузова выступит на сцене в тандеме с блогером Даней Милохиным. Оба станут ведущими новогоднего концерта на канале «Муз-ТВ».

Смотрите также:

Тэги

Ольга БузоваОльга Бузова личная жизньОльга Бузова последние новостиОльга Бузова фото