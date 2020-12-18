«Ну что, не ожидали?»: Бузова предстала с новой прической

Ольга Бузова со своим бойфрендом Давой приготовили поклонникам новый сюрприз. Они выпустили совместный трек «Снежинки». После этого самая популярная девушка страны решилась на преображение. На этот раз певица убрала свои длинные локоны и показала фанатам новую прическу – удлиненное каре.

«Ну что, не ожидали меня вновь увидеть в таком образе? Когда впервые я сделала свое фирменное каре? Когда все парикмахеры страны делали такую же потрясающую стрижку и укладку. Когда?» — спросила Бузова у фанатов.

Ранее стало известно, что Бузова выступит на сцене в тандеме с блогером Даней Милохиным. Оба станут ведущими новогоднего концерта на канале «Муз-ТВ».

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