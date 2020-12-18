«Я не знаю Сергея Жигунова!»: Светлана Дружинина нелестно отозвалась об актере

Режиссер Светлана Дружинина нервно отреагировала на вопрос, почему между ней и актером Сергеем Жигуновым, который прославился благодаря картине «Гардемарины» ею снятой много лет назад, пробежала черная кошка.
«Я не знаю Сергея Жигунова! Для меня есть только Саша Белов, а этот человек мне не интересен!»
Отметим, что сам актер ранее просил Дружинину убрать его из титров картины. Он спрашивал ее на чье имя написать заявление. Готов был обращаться даже к министру культуры Ольге Любимовой. Таким образом, он хотел сделать режиссеру подарок на юбилей.
Напомним, что конфликт Дружининой и Жигунова начался в 1990 году после съемок второй части «Гардемаринов». Режиссер заменила актера на Александра Домогарова. Ранее Дружинина рассказывала, что у Жигунова были истерики на съемках. Якобы он начал утверждать, что не хочет рано вставать для работы, а в один из дней перебрал алкогольных напитков с актером Дмитрием Харатьяном. В результате во время съемок лошадь выбросила последнего из седла, и Дмитрий едва не получил серьезных травм, сообщает «Комсомольская правда».