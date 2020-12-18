«Я не знаю Сергея Жигунова!»: Светлана Дружинина нелестно отозвалась об актере

Известный режиссер отметила, что ничего слышать не хочет об этом человеке.

Режиссер Светлана Дружинина нервно отреагировала на вопрос, почему между ней и актером Сергеем Жигуновым, который прославился благодаря картине «Гардемарины» ею снятой много лет назад, пробежала черная кошка.

«Я не знаю Сергея Жигунова! Для меня есть только Саша Белов, а этот человек мне не интересен!»

Светлана Дружинина

Отметим, что сам актер ранее просил Дружинину убрать его из титров картины. Он спрашивал ее на чье имя написать заявление. Готов был обращаться даже к министру культуры Ольге Любимовой. Таким образом, он хотел сделать режиссеру подарок на юбилей.

Напомним, что конфликт Дружининой и Жигунова начался в 1990 году после съемок второй части «Гардемаринов». Режиссер заменила актера на Александра Домогарова. Ранее Дружинина рассказывала, что у Жигунова были истерики на съемках. Якобы он начал утверждать, что не хочет рано вставать для работы, а в один из дней перебрал алкогольных напитков с актером Дмитрием Харатьяном. В результате во время съемок лошадь выбросила последнего из седла, и Дмитрий едва не получил серьезных травм, сообщает «Комсомольская правда».

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