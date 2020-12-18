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Пожилая пассия Прохора Шаляпина назвала ведьмой Анну Калашникову

Скандал случился на съемках нового клипа певицы на песню «Обезоружил».

Пожилая пассия Прохора Шаляпина назвала ведьмой Анну Калашникову
Анна Калашникова и Прохор Шаляпин. Фото: Globallookpress.com

Пожилая пассия музыканта Прохора Шаляпина 75-летняя Алла Пеняева нелестно отозвалась о бывшей возлюбленной исполнителя певице Анне Калашниковой. Скандал случился на съемках клипа на песню «Обезоружил», в котором приняли участие и Пеняева, и Шаляпин. Интересно, что на презентации клипа они не появились.

Прохор Шаляпин и Алла Пеняева
Прохор Шаляпин и Алла Пеняева. Фото: «Комсомольская правда»

«Эта ведьма хотела меня угробить. Калашникова обещала, что это будет приличная работа, голливудское кино. Однако, когда мы с Прошей приехали на съемки, оказалось, что меня по задумке Ани должны положить в гроб. Меня? Что за глупая шутка. Я ведь еще молода. Мне 75 всего!»

Алла Пеняева

Как отметила Пеняева, Калашникова просто «убила» ее в своем клипе. По сюжету, она с Шаляпиным проваливаются под землю с помощью специальных эффектов. К прочим бедам Пеняевой добавилось то, что у нее после съемок выскочил ячмень под глазом. Пожилая дама уверена, что Калашникова ей просто завидует и хочет раньше времени отправить на тот свет.

Напомним, что Прохор Шаляпин и Анна Пеняева знакомы почти двадцать лет. Когда-то пожилая дама побывала на концерте Шаляпина в одном из санаториев для престарелых, где он выступал для пенсионеров. Она стала его хорошей подругой и даже подарила машину, сообщает «Комсомольская правда».

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