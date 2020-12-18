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«Один из самых активных трендов»: Хромченко обратила внимание на сочетание платья с брюками

Фэшн-эксперт предложила комплектовать эти элементы гардероба даже в деловом стиле.

«Один из самых активных трендов»: Хромченко обратила внимание на сочетание платья с брюками
Эвелина Хромченко. Кадр из передачи "Модный приговор" / Первый канал

На передачу «Модный приговор» муж Арсен Рамазанов привел свою жену Татьяну. Кавказский мужчина, разбирающийся в моде и стиле, обвинил половинку в отсутствии вкуса и нежелании выглядеть эффектно. При этом консервативный супруг запрещает жене мини и откровенные наряды.

Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко предложила героине альтернативу, которая позволит девушке оставаться модной, и в то же время нравиться мужу.

«Один из самых активных трендов в последнее время в комплектации женского костюма, в том числе делового, — это платья с брюками», — подчеркнула Хромченко.

Татьяна
Татьяна, героиня шоу. Кадр из передачи «Модный приговор» / Первый канал

Длина платья при этом может быть любой. «Ничего более мусульманского нельзя придумать, правда же?», — риторически спросила Хромченко.

Ранее соведущий Эвелины Хромченко, историк моды Александр Васильев назвал самые модные платья для встречи Нового года.

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мода и стильМодные трендыПрограмма «Модный приговор»трендХромченкоЭвелина Хромченко