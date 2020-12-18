«Я не заслуженный артист и не народный»: Галкин не переживает, что у него нет высокого звания

Как отметил юморист, ему не важно, что за такие звания дают специальные места на кладбище.

Юморист Максим Галкин в эфире своего шоу «Музыкалити» для YouTube-канала Gazgolder заявил, что спокойно относится к тому, что у него нет звания заслуженный или народный артист, как у многих его коллег.

«Специальные места на кладбище? Да уж, это очень важно. Я не заслуженный и не народный. Да и слава Богу».

Максим Галкин

Отметим, что в гостях у мужа певицы Аллы Пугачевой был музыкант Валерий Меладзе. Он рассказал Галкину о привилегиях для тех, кто обладает таким званием. Как заметил исполнитель, это, как минимум почетно, потому что свидетельствует об определенном признании заслуг артиста. Также он упомянул о «бонусах после смерти», как раз рассказав об «особом» месте не кладбище.

Напомним, что Максим Галкин – один из самых известных юмористов страны. Он ведет сразу несколько рейтинговых проектов на Первом канале, ездит с концертами на стране. На его выступлениях, как правило, всегда аншлаги.

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