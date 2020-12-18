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«Цирк с животными должен уйти в прошлое»: Солнцев объяснил, почему недолюбливает Запашных

Ранее шоумен разместил в соцсетях смешную фотографию с дрессировщиками, где посмеялся над их сценическими костюмами.

«Цирк с животными должен уйти в прошлое»: Солнцев объяснил, почему недолюбливает Запашных
Рустам Солнцев. Фото: instagram.com/rustamsolncev_/

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что ему не по душе цирковая деятельность известных дрессировщиков животных братьев Запашных.

Эдгард и Аскольд Запашные
Эдгард и Аскольд Запашные. Фото: Globallookpress.com

«Насчет фотографии, то это был просто юмор. Фотка, конечно, просто идиотская. Я их не люблю, потому что они животных мучают. Они долгое время выглядели по-дурацки, выходя на сцену. Цирк с животными должен уйти в прошлое. Как они с агрессией это отстаивают — это просто удивительно».

Рустам Солнцев

Как заметил Рустам Солнцев, когда тигров плетками лупят, это выглядит со стороны ужасно.

«У них династия? Так у тигров тоже, наверное, династия и им неприятно такое обращение», – заметил он.

Ранее шоумен разместил в соцсетях смешную фотографию с дрессировщиками, где посмеялся над их сценическими костюмами. Снимок собрал большое количество комментариев под постом.

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