«Цирк с животными должен уйти в прошлое»: Солнцев объяснил, почему недолюбливает Запашных

Ранее шоумен разместил в соцсетях смешную фотографию с дрессировщиками, где посмеялся над их сценическими костюмами.

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что ему не по душе цирковая деятельность известных дрессировщиков животных братьев Запашных.

«Насчет фотографии, то это был просто юмор. Фотка, конечно, просто идиотская. Я их не люблю, потому что они животных мучают. Они долгое время выглядели по-дурацки, выходя на сцену. Цирк с животными должен уйти в прошлое. Как они с агрессией это отстаивают — это просто удивительно».

Рустам Солнцев

Как заметил Рустам Солнцев, когда тигров плетками лупят, это выглядит со стороны ужасно.

«У них династия? Так у тигров тоже, наверное, династия и им неприятно такое обращение», – заметил он.

Ранее шоумен разместил в соцсетях смешную фотографию с дрессировщиками, где посмеялся над их сценическими костюмами. Снимок собрал большое количество комментариев под постом.

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