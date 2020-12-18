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«Неплохо выгляжу»: Бузова покрасовалась в футболке со снежинкой и латексной мини-юбке

Поющая телеведущая выпустила новый трек совместно с бойфрендом Давой.

«Неплохо выгляжу»: Бузова покрасовалась в футболке со снежинкой и латексной мини-юбке
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Чем ближе Новый год, тем плотнее и насыщеннее график у поющей телеведущей Ольги Бузовой. Звезда ежедневно задействована сразу в нескольких проектах – съемки, фотосессии, встречи и выступления практически не оставляют времени для сна.

«Я должна сказать, что для человека, который спал сегодня полтора часа и наносил макияж в семь, я достаточно неплохо выгляжу», — сняла глубокой ночью себя на видео Бузова.

Специально к Новому году девушка выпустила трек, записав его совместно с бойфрендом, блогером Давой. И в ожидании официальной премьеры клипа звезда облачилась в футболку с тематическим принтом на груди и черную мини-юбку из латекса.

Теледива рассказала, что именно ночью находит время для съемок своего контента – чтобы радовать своих поклонников как можно большим количеством интересных видео.

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