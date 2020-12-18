«Красивая какая!»: Пугачева оценила образ Вайкуле в белоснежном пальто

В этом году пандемия коронавируса нарушила множество планов звезд. 71-летняя Алла Пугачева осталась на лето в Москве, хотя ежегодно навещала подругу Лайму Вайкуле в Юрмале, где латвийская артистка проводит летний фестиваль. И встречи двух подруг теперь проходят онлайн.

Но Вайкуле не поставила на паузу свое творчество и вопреки пандемии выпустила новую песню. Артистка представила совместный с украинским исполнителем MONATIK трек с названием «УВЛИУВТ на улице Пикадилли». Звезда сообщила в Instagram, что получился «невероятный мэшап». И сопроводила публикацию своими снимками, на которых позирует в белоснежном пальто и платке в качестве головного убора, украшенном роскошным цветком.

В комментариях отметилась Примадонна. Она поспешила сделать комплимент подруге:

«Красивая какая!», — написала Пугачева.

Свой восторг 66-летней певице выразили вместе с Аллой Борисовной многие коллеги и поклонники. «Вы вечное мое восхищение», «Наша эксклюзивная красотка и действительно икона стиля», «Невероятная Лайма!», «Восхитительна, всегда элегантная и вообще-неподражаема!!», — пишут в комментариях.

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